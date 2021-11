Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211112-3: Einbrecher-Duo vertrieben

Pulheim (ots)

Laute Geräusche schreckten Anwohnerin auf

Am Donnerstagnachmittag (11. November) haben zwei unbekannte Männer versucht in ein Einfamilienhaus an der Roggendorfer Straße in Sinnersdorf einzubrechen. Polizisten nahmen die Fahndung nach den beiden flüchtigen Tatverdächtigen auf.

Um 16.50 Uhr hörte eine 22-Jährige aus dem Erdgeschoss ihres Elternhauses verdächtig laute Geräusche. Sie ging ins Wohnzimmer und schaltete das Licht ein. In diesem Moment bemerkte sie vor der Terrassentür im Garten zwei Männer, die schlagartig die Flucht ergriffen und über einen Zaun in Richtung Knechtstedener Straße sprangen.

Laut Angaben der Zeugin waren die beiden Männer etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 175 Zentimeter groß. Beide Männer trugen einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Einer der Männer soll außerdem dunkles Haar und helle Augen gehabt haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragen: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Roggendorfer Straße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen?

Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Kriminalbeamten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell