Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hund verursacht mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Linz (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der B42, in Höhe der Ortslage Linz. Unfallursächlich war ein nicht ordnungsgemäß geführter Hund. Das Tier lief auf die Fahrbahn der stark frequentierten B42, weshalb mehrere Fahrzeuge stark abbremsen mussten. Drei Fahrzeuge konnten dabei nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem jeweils vorausfahrenden/abbremsenden Fahrzeug. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vier Personen wurden verletzt, wobei eine Person in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Es kam zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung. Der Hund, sowie dessen Halter*in konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Es könnte sich um einen kleinen, braunen Hund mit langem Fell, evtl. einen Chihuahua, handeln.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel.02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell