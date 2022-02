Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lennestadt (ots)

Grevenbrück. Am Donnerstagmorgen (03.02.2022) kam es um 07.56 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße. Eine 43-jährige Autofahrerin hatte eine 55-jährige Fußgängerin zu spät erkannt, als diese im Bereich eines Fußgängerüberweges die Straße überqueren wollte. Trotz eingeleitetem Bremsmanöver kam es zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell