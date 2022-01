Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Geldinstitut

Attendorn (ots)

Montagnacht (24. Januar) ist zwischen 2.40 Uhr und 4 Uhr ein unbekannter Täter in ein Geldinstitut in der Kölner Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte er mit einem unbekannten Gegenstand die Seiteneingangstür auf und gelangte so in das Gebäude. Im Inneren verschaffte er sich - ebenfalls durch Hebeln - Zugang zu einem weiteren Raum. Dort brach er einen Münzrollenwechselautomaten auf. Er entwendete daraus Bargeld. Es entstand hoher Sachschaden. Auf den vorhandenen Videoaufnahmen ist ein männlicher Täter erkennbar. Dieser war dunkel gekleidet, schlank und zwischen 160 cm und 180 cm groß. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

