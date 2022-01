Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Sekundarschule Lennestadt

Lennestadt (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag (21. Januar, 15.30 Uhr) bis Montag (24. Januar, 7.30 Uhr) versucht, in das Schulgebäude der Sekundarschule Lennestadt-Meggen am "Anne-Frank-Platz" einzudringen. Dafür beschädigten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fenster, das für den Verkauf und zur Ausgabe von Brötchen bestimmt ist. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter etwas erbeuteten. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen an dem Schulgebäude kam, bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

