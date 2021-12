Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Café

Kaiserslautern (ots)

Ein Café in der Mannheimer Straße hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag ungebetene Besucher. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und eine Tür aufgehebelt hatten und in die Räumlichkeiten eingedrungen waren. Sie durchwühlten die mehrere Räume und nahmen kleinere Kassen und eine Geldkassette mit Bargeld mit. Insgesamt dürfte aber der Schaden durch die eingeschlagene Scheibe höher sein als der Wert der Beute. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

