Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressiver Mann will auf Dachboden nächtigen

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 34-Jährige hatte sich am Sonntagabend Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Königstraße verschafft. Trotz mehrfacher Aufforderung eines Anwohners verließ er das Haus nicht und wollte auf dem dortigen Speicher nächtigen. Auf Ansprache durch die hinzugerufenen Beamten reagierte er ebenfalls nicht. Vielmehr versuchte der Mann mittels Körperlicher Gewalt, in Form von Schubsen und um sich schlagen, an den Beamten vorbei zu gelangen. Er konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der 34-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell