Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrolle auf nasser B48 verloren

Kreis Kaiserslautern (ots)

In einer Kurve hat ein Autofahrer am Sonntagmittag die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall gebaut. Der 21-Jährige war mit seinem Opel Corsa auf der B48 aus Richtung Johanniskreuz kommend in Richtung Hochspeyer unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen liegen blieb. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen gewesen sein. Der Fahrer konnte sich selbst befreien, wurde aber zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. |elz

