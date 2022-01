Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Olpe (ots)

In der Zeit von Samstag (22. Januar, 16.30 Uhr) bis Montag (24. Januar, 10.50 Uhr) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Olpe eingedrungen. Dafür hebelten sie eine im Kellerbereich befindliche Tür mit einem unbekannten Gegenstand auf und drangen so in das Haus ein. Sie durchwühlten verschiedene, dort abgestellte Tüten. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

