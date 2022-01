Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Am Freitag (21. Januar) hat sich gegen 15.20 Uhr auf der Ihnestraße in Fahrtrichtung Listerscheid ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignet. Zunächst fädelte eine 19-Jährige mit ihrem Pkw von einem Parkplatz kommend in den fließenden Verkehr ein. Dann beabsichtigte sie, ihr Fahrzeug zu wenden und die Fahrt in Richtung Attendorn fortzusetzen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurden sowohl die 19-jährige Pkw-Fahrerin als auch ihre 18-Jährige Beifahrerin verletzt. Der ebenfalls an dem Unfall beteiligte 81-jährige Pkw-Fahrer lehnte eine rettungsärztliche Behandlung ab. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

