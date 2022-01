Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jährige bei Rollerunfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Sonntag (23. Januar) gegen 10.25 Uhr auf der Kölner Straße in Attendorn ereignet. Hier befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Roller die Straße stadtauswärts. Nach eigenen Angaben bog sie im Einmündungsbereich "Kölner Straße / L539" nach rechts auf die Landstraße in Fahrtrichtung Ewig ab. Dabei rutschten ihr die Reifen des Rollers weg und sie stürzte. Ein Rettungswagenteam brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand geringer Sachschaden.

