Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte stehlen Bekleidung aus Altkleidercontainer

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (18. Januar) entwendete eine Gruppe von sechs Personen Bekleidung aus einem Altkleidercontainer, der in der Kölner Straße in Lennestadt-Grevenbrück steht. Dafür hielten zwei Männer einen dritten fest, sodass dieser in den Container greifen konnte und Kleidung herausgab. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei und lieferte Hinweise, denen unverzüglich nachgegangen wurde. Jedoch verliefen weitere Ermittlungen bis jetzt negativ. Der Altkleidercontainer wurde beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

