Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 45-Jähriger beschädigt vier Fahrzeuge

Olpe (ots)

Am Montag (24. Januar) hat ein zunächst Unbekannter mehrere Fahrzeuge, die in einem Parkhaus in der Franziskanerstraße geparkt waren, beschädigt. Zeugen beobachteten, wie der zunächst noch unbekannte Mann gegen 15.25 Uhr mehrere Pkw mit einem Messer zerkratzte und dann in Richtung Martinstraße flüchtete. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der 45-jährige Täter ermittelt und in der Nähe des Kreisverkehrs am Busbahnhof angetroffen werden. Die Einsatzkräfte schrieben eine entsprechende Anzeige und führten eine Gefährderansprache durch. Es entstand an vier Fahrzeugen ein gesamter Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

