Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrraddiebstahl aus Garage

Wenden (ots)

Eine unbekannte Person hat am Montag (24. Januar) zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr ein Fahrrad aus einer geöffneten Garage im Magdalenenweg in Hünsborn entwendet. Der Eigentümer ließ die Garage kurz offen stehen, da er mit Arbeiten am und im Haus beschäftigt war. Als er eine Stunde später zurückkehrte, war das blau-schwarze Fahrrad der Marke Cube, Modell "Stereo c: 62 Race", bereits gestohlen. Der Neuanschaffungspreis liegt bei über 3000 Euro. Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

