Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Metalldiebe unterwegs

Lennestadt (ots)

Von einem Firmengelände in der Kölner Straße in Grevenbrück haben bislang unbekannte Täter Montagnacht (24. Januar) zwischen 1.20 Uhr und 2 Uhr Metallschrott gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchtrennten sie dafür einen Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Dann entwendeten sie aus einem Container die Metallstücke. Wie sie diese vom Firmengelänge transportierten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden am Zaungelände. Der Wert der entwendeten Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

