Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0186

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Königsheide in Lünen ist am Montagmittag (22. Februar) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 68-jährige Lüner war den ersten Zeugenangaben zufolge gegen 14.25 Uhr auf der Königsheide unterwegs. Vor der Hausnummer 11 a wollte zum selben Zeitpunkt ein 50-jähriger Lüner mit seinem Auto eine dortige Parklücke verlassen und auf die Straße ausscheren. Bei diesem Vorgang kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer.

Dieser stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße musste an der Unfallstelle bis ca. 15.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. In der Nähe landete zwischenzeitlich ein Rettungshubschrauber.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell