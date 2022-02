Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche dringen in Imbiss ein

Attendorn (ots)

Am Samstag (5. Februar) sind Jugendliche zwischen 3 Uhr und 4 Uhr in einen Imbiss in der "Niederste Straße" in Attendorn eingedrungen. Eine Anwohnerin vernahm Geräusche und sah daraufhin, wie ein Teil der Gruppe in Richtung Hofestatt beziehungsweise Ostwall weglief. Drei der Täter (männlich, zwischen 14 und 16 Jahren alt) konnten Zeugen folgendermaßen beschreiben:

Täter 1

- Westeuropäisches Aussehen - ca. 165 cm groß - dunkelblaue Jacke

Täter 2

- trug mit Täter 3 gemeinsam einen Bierkasten - Bekleidung: schwarze Mütze, blau-weiß-gestreifte Weste, schwarzer Pullover - kräftige Statur

Täter 3

- ca. 185cm groß - Bekleidung: schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Mütze

Die Jugendlichen entwendeten nach derzeitigem Stand Lebensmittel sowie einen Bierkasten. Ob sie weitere Gegenstände erbeuteten, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Hinweise können Zeugen der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 melden.

