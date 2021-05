Polizei Dortmund

POL-DO: Fünfjähriger Junge bei Verkehrsunfall in der nördlichen Innenstadt verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wielandstraße ist am Dienstagabend (18. Mai) ein fünfjähriger Junge angefahren und verletzt worden.

Den ersten Zeugenangaben zufolge fuhr eine 41-jährige Dortmunderin mit ihrem Pkw gegen 17.50 Uhr auf der Wielandstraße in Richtung Westen. Etwa in Höhe der Hausnummer 42 lief plötzlich ein Junge zwischen den am Fahrbahnrand geparkten Autos auf die Straße. Trotz Bremsung erfasste das Auto den jungen Dortmunder.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell