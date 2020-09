Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Autofahrer fährt gegen linken Außenspiegel

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, um eine Sachbeschädigung an einem Auto aufzuklären.

Am Montag (21.09.20) parkte eine 20-jährige Frau aus Wesel ihren grauen VW Polo an der Brandstraße in der Höhe "Am blauen Hahn". Der Wagen stand dort zwischen 16.30 Uhr und 16.55 Uhr.

Als die 20-jährige Fahrerin zu dem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass jemand gegen den linken Außenspiegel gefahren ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

