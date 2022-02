Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte stehlen Arbeitsmaterialien aus Fahrzeug

Finnentrop (ots)

Aus gleich zwei Fahrzeugen haben Unbekannte in Finnentrop in der Nacht von Mittwoch (2. Februar) und Donnerstag (3. Februar) Werkzeuge entwendet.

Der erste Diebstahl ereignete sich in der Friedhofstraße in Rönkhausen. Hier entwendeten die Unbekannten aus einem geparkten Sprinter verschiedene Arbeitsmaterialien und Werkzeuge. Dafür brachen sie die Ladetür des Sprinters auf und gelangten so in das Innere. Unter anderem stahlen sie eine Waage, einen Knarrenkasten, eine Absaugstation, einen Lötkolben sowie weitere Arbeitswerkzeuge im ingesamten Wert von rund 6500 Euro. Zudem entstand an dem Sprinter ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Auch "An der Legge" in Finnentrop brachen Unbekannte die Schiebetür eines dort geparkten Transporters auf. Daraus entwendeten sie ebenfalls Werkzeuge im vierstelligen Eurobereich. Zudem wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Täten besteht, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

