POL-EN: Ennepetal- Einbrecher nutzen Leiter als Einstiegshilfe

Ennepetal (ots)

Am Dienstag drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 19:00 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße ein. Die Einbrecher nutzten eine Leiter, die sie draußen vorfanden und gelangten so auch auf den Balkon der im 1. Obergeschoss liegenden Wohnung. Sie hebelten die Tür auf und durchsuchten die Räume. Als Beute erlangten die Täter Bargeld und Goldschmuck. Polizei-Tipp: Entfernen Sie mögliche Einstiegshilfen. Einbrecher nutzen gerne Einstiegshilfen wie Leitern, Stühle oder Mülltonnen, um in höhere Etagen zu gelangen. Sind diese z.B. in einem Gartenhaus gelagert, erschwert man es den Einbrechern und erhöht den Aufwand.

