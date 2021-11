Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Fußgänger nach Unfall gesucht

Sprockhövel (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Schmiedestraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-Jähtrige fuhr, gegen 16:00 Uhr, mit ihrem grauen Ford Fiesta auf den Parkplatz, um eine entsprechende Parkmöglichkeit zu finden. Als sie aus dem Fahrzeug ausstieg, wurde sie von einem Fußgänger angesprochen, der ihr sagte, sie habe ihn gerade angefahren und er habe nun Schmerzen im Arm. Der Mann forderte die Fahrerin auf, ihr zu folgen, was sie auch tat. Aufgrund der großen Menschenmassen verlor die Frau den Sichtkontakt zu dem Mann und konnte ihn nicht mehr auffinden. Sie informierte die Polizei. Den Mann kann sie so beschreiben:

Ca 70 bis 80 Jahre alt

170 cm groß Lichtes graues Haar Schlank

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem verletzten Fußgänger. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 eingereicht werden.

