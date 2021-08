Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 24-Jährige angegriffen

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am vergangenen Samstagabend (31.07.2021) gegen 20:15 Uhr eine 24-Jährige in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Bietigheim-Bissingen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 24-Jährige fragte bisherigen Erkenntnissen zufolge den Unbekannten ob sie in der richtigen S-Bahn für ihr Fahrtziel sei, was dieser jedoch unbeantwortet lies. Daher soll die junge Frau weitergegangen sein und ihre Frage den anderen Fahrgästen des Zuges gestellt haben. Als sie schließlich wohl zu ihrem Platz zurückkehren wollte, soll der Mann ihr ein Bein gestellt und sie so zum Stolpern gebracht haben. Die Geschädigte sprach den Tatverdächtigen offenbar im Anschluss an, woraufhin dieser ihr unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben soll. Zu Hilfe kommende Fahrgäste konnten den Angreifer wohl beruhigen und ihn von weiteren Handlungen abhalten. Die 24-Jährige fuhr daraufhin nach Hause und informierte wenig später die Polizei. Sie wurde durch den Vorfall im Gesicht verletzt, musste jedoch bisherigen Informationen zufolge nicht ärztlich behandelt werden. Zeugen des Vorfalls, vor allem die einschreitenden Fahrgäste, werden gebeten sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell