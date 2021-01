Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit geparktem PKW

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde St. Märgen]

Am 14.01.2021, gegen 08:30 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der L128 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der unbekannte LKW-Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

JR 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell