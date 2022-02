Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Untermünkheim - Auto kam von der Straße ab

Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 79-Jährige mit ihrem PKW Skoda die Gartenstraße in Richtung Suhlburger Straße. Sie bog nach rechts in die Suhlburger Straße ab und geriet dabei aus unbekannter Ursache nach links gegen den Randstein. Sie verlor hierbei die Kontrolle über das Auto und kam anschließend nach links von der Straße ab. Sie fuhr eine etwa 3 m - tiefe Böschung hinab und das Auto blieb dann auf der Fahrerseite liegen. Da die Türen des Autos nicht geöffnet werden konnten, musste die Feuerwehr alarmiert werden, um die Frau aus dem Auto zu befreien. Nach bisherigem Ermittlungsstand erlitt die Frau vermutlich lediglich leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Die Feuerwehren von Untermünkheim und Schwäbisch Hall waren mit elf Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz.

