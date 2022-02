Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Wohnungseinbrecher wurde überrascht und flüchtet durch Sprung aus Fenster

Vellberg (ots)

Am Freitagabend gegen 19 Uhr schlug ein Unbekannter das Glas einer Kelltertüre Am Schlegelsberg in Talheim ein und durchsuchte zunächst den Keller. Im Anschluss brach er die Kellertüre auf und durchsuchte auch das Erdgeschoß und das Obergeschoß. Während der Tat war die 94-jährige Geschädigte in ihrem Wohnzimmer. Schließlich entdeckte sie die offenen Schubladen und Schränke und alarmierte die Polizei. Währenddessen sprang der Täter mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro unerkannt aus einem Fenster im oberen Stockwerk und konnte über den Garten unerkannt flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, entgegen.

