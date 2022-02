Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Zwei Unfälle mit Sachschaden

Crailsheim (ots)

Gleich zweimal kam es zu einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 14.30 Uhr in der Haller Straße. Zum eine fuhr eine 52-jährige Mazda-Fahrerin vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei einen in Richtung Roßfeld fahrenden 19-jährigen Golf-Fahrer. Bei der Kollision entsand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Nur kurz darauf musste eine 40-jährige BMW-Fahrer in gleicher Richtung verkehrsbedingt bremsen und eine nachfolgende 48-jährige Renault-Fahrerin fuhr auf. Auch hier entstand glücklicherweise nur Sachschaden - dieses Mal in Höhe von ca. 2500 Euro.

