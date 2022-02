Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Kraftrad übersehen - Fahrer schwer verletzt Am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, befuhr eine 53-jährige Mercedes Fahrerin die Fellbacher Straße in Fellbach-Schmiden in nördliche Richtung. Auf Höhe der Einmündung Gutenbergstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah sie einen, auf der Fellbacher Straße entgegenkommenden, 3-rädirigen Piaggio-Roller-Fahrer. Der 62-jährige Mann wurde bei dem nachfolgenden Zusammenstoß schwer verletzt. Die Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12000 Euro.

