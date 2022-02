Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Plüderhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitagmorgen im Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 10:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Sonnenhalde geparkten VW Golf vorne links. Der Schaden am VW beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitag gegen 9 Uhr die L 1197 in Richtung Oeffingen. An der Einmündung zur Tornonstraße missachtete er nach vorliegenden Erkenntnissen das Rotsignal der dortigen Ampel und stieß mit einer 81-jährigen Autofahrerin zusammen, die dem einbiegenden Lkw nicht mehr ausweichen konnte. Die Fahrerin des Honda Jazz wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell