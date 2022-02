Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn/Aldenrade: Zwei Unfälle mit Verletzten in Duisburg

Duisburg (ots)

In Aldenrade krachte es am Dienstagvormittag (1. Februar, gegen 10:20 Uhr) an der Straße Am Driesenbusch: Ein 33-Jähriger passte beim Verlassen einer Grundstückseinfahrt offenbar nicht gut genug auf. Er fuhr mit seinem BMW genau in dem Moment auf die Fahrbahn, in dem eine 36-Jährige in ihrem Opel vorbeikam. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und die Autos stießen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt; der Opel ließ sich nach dem Unfall nicht mehr starten. Beide Fahrer klagten über Schmerzen in Rücken und Schulter, wollten aber selbst zum Arzt gehen und lehnten den Rettungswagen ab.

Einige Stunden später (gegen 17:20 Uhr) kam es in Hamborn zu einem Abbiegeunfall. Der Fahrer eines Mercedes Vito (82) fuhr an einem Zebrastreifen auf der Richterstraße einen Fußgänger (63) an. Der Mann stürzte, verletzte sich an Hüfte und Bein und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell