POL-DU: Neudorf/Ruhrort: Drei Verletzte bei Unfällen

Duisburg (ots)

Bei Verkehrsunfällen in Neudorf und Ruhrort haben sich am Montag (31. Januar) drei Menschen verletzt - eine Frau kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

In Neudorf-Nord hat ein 22 Jahre alter Vito-Fahrer gegen 8 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Oststraße in den Sternbuschweg eine Fußgängerin angefahren. Die 25-Jährige verletzte sich und kam vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein 75-Jähriger soll um 15:30 Uhr mit seinem Skoda trotz durchgezogener Linie auf der Neudorfer Straße in Neudorf-Süd gewendet haben. Der hinter ihm fahrende Mann auf einem Roller musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich, brauchte vor Ort jedoch keine medizinische Behandlung. Der Skoda fuhr ohne anzuhalten davon. Die alarmierten Polizisten ermittelten ihn direkt. Der Mann gab zwar gewendet zu haben, aber von einem Unfall habe er nichts bemerkt.

Laut Zeugenaussagen soll um 16:30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Ruhrort eine Fußgängerin (21) plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen sein. Sie stieß mit dem Opel einer 22 Jahre alten Fahrerin zusammen. Die 21-Jährige schleuderte auf den Radweg und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Opel ist der Außenspiegel beschädigt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell