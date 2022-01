Polizei Duisburg

POL-DU: Dinslaken/Duisburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Unbekannter verletzt 47-Jährigen durch Schüsse

Duisburg (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am späten Freitagabend (28. Januar) um 22:20 Uhr auf einen 47-jährigen Dinslakener geschossen. Das Tatopfer hatte gerade sein Fahrzeug vor dem Haus auf der Weseler Straße im Ortsteil Bruch abgestellt und wollte sein Wohnhaus aufsuchen. Der Täter hatte ihm offenbar in einem Hinterhof aufgelauert und feuerte mehrfach. Während sich der 47-Jährige in sein Haus rettete und die Polizei alarmierte, flüchtete der Schütze zu Fuß in unbekannte Richtung. Kurz darauf erschienen Streifenwagen und Rettungskräfte - der Schwerverletzte kam mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus. Im Zuge der ersten Fahndungsmaßnahmen kreiste auch ein Polizeihubschrauber über dem Einsatzgebiet.

Die Duisburger Mordkommission sowie die Staatsanwaltschaft Duisburg haben noch in der Nacht zum Samstag die Ermittlungen aufgenommen. Bisher gibt es keine Hinweise auf eine Motivlage für die Tat. Der angeschossene Mann hatte offenbar Glück: Obwohl er schwerverletzt ist, besteht aktuell keine Lebensgefahr. Aufgrund des Hinterhalts und der Lichtverhältnisse konnte der 47-jährige keine Angaben zu einem Tatverdächtigen machen. Die Ermittler werten zur Zeit Aufnahmen einer Überwachungskamera aus. Zum Aussehen des Schützen ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war und eine schwarze Jacke trug, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.

Die Mordkommission sucht Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen oder zum Tatablauf machen können. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Schütze oder andere verdächtige Personen vor der Tat (Freitag, 22:20 Uhr) schon im Umfeld des Tatortes nahe der Kreuzung Weseler Straße/Hedwigstraße eine Zeit lang aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

