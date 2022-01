Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Mitarbeiter stoppt Parfümdiebin

Duisburg (ots)

Mit einer Tasche voller gestohlener Parfumfläschchen hat eine 26-Jährige am Freitagabend versucht, aus einem Drogeriemarkt an der Münzstraße zu flüchten. Was sie nicht wusste: Ein 47-jähriger Mitarbeiter hatte sie bei ihrem Diebstahl beobachtet. Er rannte der Frau hinterher und hielt sie im Bereich des Ausgangs auf. Hier wehrte er noch einen 26-jährigen Komplizen der Frau ab, der vergebens versucht hatte, die Tasche mit dem Diebesgut zu sichern. Der Mann verschwand, als der Mitarbeiter die Diebin in ein Hinterzimmer der Drogerie brachte, um dort auf die Polizei zu warten. Die Beamten trafen den 26-Jährigen vor der Drogerie an. Sie nahmen ihn und die Frau mit zur Wache und schrieben eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls. In der Drogerie haben die beiden ab sofort Hausverbot.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell