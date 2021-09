Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Wildschwein kollidiert mit Auto - Mit Sachschaden endete ein Unfall am Donnerstag auf der B465.

Ulm (ots)

Der 29-Jährige fuhr kurz vor 22 Uhr von Frankenhofen in Richtung Bremelau. Ein Wildschwein überquerte unerwartet die Fahrbahn. Der Mann bremste zwar noch. Einen Unfall konnte er jedoch nicht mehr vermeiden und stieß mit dem Tier zusammen. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. An dem Audi blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro zurück.

+++++++ 1781362

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell