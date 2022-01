Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Portemonnaie geraubt und weggerannt

Duisburg (ots)

Im Bereich eines Kiosks an der Friedrich-Wilhelm-Straße hat ein Unbekannter am Freitagabend (28. Januar, gegen 18:50 Uhr) einen Mann ausgeraubt. Der Täter riss dem 58-Jährigen die Geldbörse aus der Hand. Dabei gab es ein kurzes Gerangel, bei dem der 58-Jährige stürzte und sich an der Hand und der Hüfte verletzte. Der Räuber rannte in Richtung Steinbart-Gymnasium davon. Er soll etwa 1,80 Meter groß, unter 30 Jahre alt sein und dunkle Kleidung getragen haben. Wer den Überfall gesehen hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei zu melden.

