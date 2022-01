Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Feuer in alter Lagerhalle - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Feuers in einer Lagerhalle am Wochenende. In der leerstehenden Halle an der Königstraße brannte am Sonntagnachmittag (30. Januar, gegen 15:50 Uhr) offenbar Müll. Wer Hinweise auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

