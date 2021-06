Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B 192 bei Malchow

Malchow (ots)

Am 28.06.2021 kam es gegen 15.30 Uhr auf der B 192 zwischen Malchow und Alt Schwerin zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Transporters (Paketzusteller) kam mit seinem Fahrzeug, in Richtung Alt Schwerin fahrend, aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW. Der Fahrer des Transporters wurde leicht-, sein Beifahrer schwerverletzt. Der 77-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW und dessen 40-jährige Tochter (Beifahrerin) wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden anschließend in die Klinken nach Waren und Plau verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000,- Euro. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige. Während der Unfallaufnahme musste die B 192 an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

Im Auftrag

PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell