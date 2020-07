PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 12.07.2020

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall mit verletztem Rennradfahrer, 65719 Hofheim, L3368, Samstag den 11.07.2020.

Am Samstag, den 11.07.2020, gegen 17:43 Uhr, kam es auf der L3368 mit einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein 69-jähriger Hofheimer, befuhr mit seinem PKW die L3368, aus Richtung Hofheim-Lorsbach kommend in Fahrtrichtung Hofheim-Langenhain. Hier beabsichtigte der PKW-Fahrer, nach links, auf einen Feldweg abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 38-jährigen Rennradfahrer. Dieser stürzte über die Motorhaube und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW und dem Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3000 Euro.

2. Angestellte eines Geschäftes geschlagen, 65843 Sulzbach, Samstag den 11.07.2020.

Eine Gruppe betrat gegen 18:22 Uhr die Lokalität "Subway" im Main-Taunus-Zentrum, ohne den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Durch Angestellte des Ladens wurde die Gruppe auf ihr Versäumnis hingewiesen. Daraufhin entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Geschädigten mit einem Gürtel geschlagen und zudem beleidigt wurden. Die Polizei Eschborn bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

3. BMW mutwillig beschädigt, 65817 Eppstein, Freitag den 10.07.2020, 15:00 Uhr bis Samstag den 11.07.2020, 14:00 Uhr.

Im genannten Zeitraum wurde die Fahrertür, sowie die hintere Tür auf der Fahrerseite des BMW, mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in Eppstein, in der Straße Am Weidenbusch. Eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

