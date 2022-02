Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Nach Automatensprengung müssen Duisburger Wohnungen verlassen

Duisburg (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten im Vorraum einer Bank an der Angermunder Straße sollen drei Unbekannte mit einem Audi in Richtung B288 geflüchtet sein. Anwohner hatten in der Nacht zu Mittwoch (2. Februar) gegen 1:30 Uhr einen lauten Knall gehört, Rauch aus der Filiale aufsteigen sehen und sofort die Polizei alarmiert. Der gesamte Vorraum der Bank ist demoliert. Im Moment ist unklar, ob das Gebäude einsturzgefährdet sein könnte. Das wird ein Statiker in den nächsten Stunden untersuchen. Die Bewohner hatten sicherheitshalber in der Nacht noch ihre Wohnungen verlassen müssen. Ob und wann sie zurückkehren dürfen ist derzeit unklar. Experten vom LKA und die Ermittler der Kriminalpolizei sichern Spuren sowie Videoaufzeichnungen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim KK 14 zu melden.

