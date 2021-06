Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen Eggerscheidt, Hölender Weg 10:10 Uhr und Ratingen Breitscheid, Kölner Str. 15:50 Uhr, zwei Brandeinsätze ohne Personenschaden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Am Vormittag wurde die Feuerwehr zum Brand eines freistehenden Anbaus an einem Wohngebäude am Hölender Weg in Ratingen-Eggerscheidt alarmiert. Durch die frühe Entdeckung des Brandes und beherzte Löschversuche der Anwohner konnte der Brand in einer Sauna durch einen Atemschutztrupp schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt vollständig gesperrt werden.

In den frühen Nachmittagsstunden erfolgte eine zweite Alarmierung zu einem bestätigten Feuer. Diesmal war es durch unbekannte Gründe zu einem Brandereignis innerhalb einer großen, in einer Industriehalle stehenden Maschine gekommen. Glücklicherweise verfügte die Maschine über eine eingebaute Löschanlage und die Halle über eine gut dimensionierte Rauchabzugsanlage; der Einsatz der Feuerwehr beschränkte daher sich auf eine intensive Kontrolle der Anlage auf mögliche Glutnester. Da bei einer Feuermeldung in einem Gewerbeobjekt grundsätzlich ein erhöhter Kräfteansatz alarmiert wird, kam es zunächst im Bereich Kölner Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Hösel/Eggerscheidt, Breitscheid, Lintorf und Mitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst Ratingen/Heiligenhaus.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell