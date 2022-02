Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle mit Verletzten

Aalen

Winterbach: Autofahrerin bei Unfall auf B 29 verletzt - Zeugen gesucht

Eine 21-jährige Dacia-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 6:15 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Kurz vor der Ausfahrt Winterbach kam ein bisher unbekannter Autofahrer, der die rechte Fahrspur befuhr, zu weit nach links, weshalb die 21-Jährige ausweichen musste. Die Dacia-Fahrerin prallte infolge des Ausweichmanövers zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen die rechte Leitplanke und kam schließlich zum Stehen. Hierbei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Dacia war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden am Auto und den Leitplanken wird auf 11.000 Euro geschätzt. Zwischen dem bisher unbekannten Autofahrer und dem Dacia kam es zu keiner Berührung. Dieser entfernte sich im Anschluss an den Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf sucht daher dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Schorndorf: Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr in der Winterbacher Straße schwere Verletzungen. Der Radfahrer befuhr den Gehweg und übersah einen an einer Einmündung stehenden Mercedes eines 20-Jährigen und kollidierte mit diesem. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

