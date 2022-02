Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Rohbau - Traktor reißt Telefonleitung ab - LKW kippt um - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus Rohbau

In der Hugo-Theurer-Straße wurde zwischen Donnerstagnachmittag, 17:50 Uhr und Freitagmorgen, 08:00 Uhr in den Rohbau einer Hotelanlage eingebrochen und ein hoher Sachschaden verursacht. Der oder die bislang unbekannten Einbrecher öffneten mittels körperlicher Gewalt eine Glasschiebetür und drangen daraufhin im vierten Stock in ein Zimmer ein, indem sie die dortige Tür mit massiver Gewalt aufbrachen. Aus diesem Zimmer entwendeten die Diebe einen noch original verpackten Zimmertresor, der zum Einbau bereitgelegt war. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Jagstzell: Gegen Garagentor gefahren

In Zeitraum von Donnerstagabend, 17.45 Uhr bis Freitagmorgen, 07:45 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Garagentor in der Rosenberger Straße. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag um kurz vor 6 Uhr befuhr eine 50-jährige Volvo-Lenkerin die Siemensstraße und wollte von dort nach links in die Haller Straße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Skoda-Lenker die Haller Straße in Richtung Aalen und wollte nach links in die Siemensstraße einfahren. Beim Abbiegen erkannte die 50-Jährige den Skoda zu spät und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gschwend: Traktor reißt Telefonleitung ab

Am Donnerstag gegen 13 Uhr befuhr ein roter Traktor mit Anhänger, an welchem ein Hebegreifarm für Baumstämme befestigt war, die Eschacher Straße in Mittelbronn. Der Greifarm bleib dabei an der Telefonleitung am Ortsende von Mittelbronn hängen und riss diese ab. Hierbei wurde zudem ein Holzmast beschädigt. Vermutlich hat der Fahrer des Traktors diesen Vorgang gar nicht bemerkt. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562.

Neresheim: LKW kippt um

Am Freitag gegen 13.15 Uhr befuhr ein die B466 zwischen Ohmenheim und dem Abzweig nach Dehlingen. Auf Höhe Ederheim kam der LKW-Fahrer mit seinem Gefährt alleinbeteiligt ins Schleudern, rutschte in den dortigen Graben und kippte um. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Lkw war mit Futtermittel beladen. Aktuell (Stand 15 Uhr) wird der LKW geborgen und die Straße gereinigt. Hierzu ist die B466 derzeit komplett gesperrt.

