POL-OG: Lahr - Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nach einer Sachbeschädigung auf der Suche nach Zeugen. In der Zeit von Samstag, 23 Uhr bis Sonntag, 11.45 Uhr wurde der Opel eines 25-Jährigen in der Alleestraße beschädigt. An dem geparkten Pkw wurde die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt und alle vier Fahrzeugreifen zerstochen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821-2770 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr zu melden.

