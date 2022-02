Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - In Firma eingestiegen, Zeugen gesucht

Wolfach (ots)

Noch unbekannte Einbrecher hebelten in der Nacht von Donnerstag, 21:00 Uhr auf Freitag, 06:40 Uhr ein Fenster im ersten Obergeschoss einer Firma in der Vorstadtstraße auf. Sie durchwühlten dann in den Räumlichkeiten mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten neben Bargeld auch ein Handy. Der Versuch, den ebenfalls vorhandenen Tresor in den Büroräumen zu öffnen, misslang. Der Sachschaden am Einstiegsfenster wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in eine Firma in Hausach besteht, ist auch Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Offenburg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei Offenburg unter der Telefonnummer: 078121-2820 in Verbindung zu setzen.

