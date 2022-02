Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Einbruch, Hinweise erbeten

Hausach (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen gewaltsam in eine Firma in der Vorlandstraße eingedrungen. Die Eindringlinge sind hierbei durch ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude eingestiegen und haben sich an einem im Inneren befindlichen Tresor zu schaffen gemacht. Auch in die Fahrzeughalle und in das Verwaltungsgebäude verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde allerdings nichts entwendet. Weitere Einbruchsspuren wurden den Beamten auch an einem anderen, nahegelegenen Standort der Firma gemeldet. Aus den dortigen Büroräumen gelang es den Einbrechern, einen Koffer mit mehreren Funkgeräten und deren Zubehör zu erbeuten. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-+2820 bei den Beamten der Kriminalpolizei Offenburg zu melden.

/bk

