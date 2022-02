Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Angebranntes Essen sorgt für Polizei- , DRK- und Feuerwehreinsatz

Gaggenau, Ottenau (ots)

Ein Rauchmelder verrichtete am Donnerstagabend getreuen Dienst und löste dadurch die Rettungskette aus, woraufhin gegen 22:40 Uhr Einsatzkräfte in die Hans-Holbein-Straße eilten. Weil in dem Gebäude eine Rauchentwicklung im Treppenhaus festgestellt werden konnte, wurde das Wohnhaus von den Einsatzkräften evakuiert. In der betroffenen Wohnung selbst öffnete niemand. Die Wehrleute aus Gaggenau und Ottenau verschafften sich durch eine Notöffnung der Tür Zutritt in die Wohnung. Der Bewohner, so stellte sich heraus, hatte ein Topf mit Essen auf der eingeschalteten Herdplatte gelassen. Dieser war ursächlich für die starke Rauchentwicklung, jedoch entstand hierbei kein Brand. Der Wohnungsinhaber war nicht anzutreffen.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell