Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Önsbach - Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Achern, Önsbach (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagmorgen zu einem Leichtverletzten und einem Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro geführt. Eine 71-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr hierbei gegen 8:15 Uhr die Gewerbestraße in Richtung dem Kreisverkehr der Offenburger Straße. Als sie in den Kreisverkehr einfahren wollte, habe sie die Vorfahrt eines Pedelec-Lenkers missachtet. Der 45-jährige Radler kam durch die anschließende Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell