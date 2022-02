Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

In einem Drogeriemarkt in der Keramikstraße kam es am Freitagmittag gegen 13.25 Uhr zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Männer entwendeten etliche Packungen Rasierklingen im Wert von mehreren hundert Euro und flüchteten dann du Fuß über den Parkplatz eines danebenliegenden Einkaufsmarktes in Richtung Hauptstraße. Die beiden schlanken, kurzhaarigen Männer waren nach Zeugenaussagen dunkel gekleidet und könnten Südosteuropäischer Herkunft sein. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Zell am Harmersbach unter der Rufnummer 07835 54749-0, entgegen.

