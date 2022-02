Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstensuche

Aalen (ots)

Welzheim: Vermisstensuche nach Frau

Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizei eine 30-jährige Frau gemeldet, welche aus einer betreuten Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in Welzheim vermisst wurde. Die orientierungslose und geistig behinderte Frau hielt sich zuletzt bei der Laufenmühle in einer Stallung mit Lamas auf. Dort wurde ihr Verschwinden gegen 15 Uhr bemerkt. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei unter Mithilfe eine Polizeihubschraubers blieben zunächst erfolglos. Schließlich meldete eine Zeugin, dass sich die Vermisste in einem Reitstall bei Rudersberg aufhält. Eine Überpüfung bestätigte diesen Hinweis und die 30jährige Frau konnte wohlbehalten an ihre Betreuer übergeben werden.

