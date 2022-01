Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Acht Auto in Dankersen beschädigt

Minden (ots)

Bisher unbekannte Täter haben offenbar in den Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch in der Dankerser Straße mit einem spitzen Gegenstand an mindestens acht Autos Sachbeschädigungen begangenen.

So wurden die Beamten zunächst am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr wegen eines beschädigten Wagens in die Dankerser Straße gerufen. Im unmittelbaren Umfeld bemerkten die Polizisten schließlich Kratzspuren an sieben weiteren Autos.

Ein aufmerksamer Zeuge gab den Einsatzkräften gegenüber zu Protokoll, dass er am Mittwoch gegen 0.40 Uhr zwei männliche Jugendliche gesehen habe, die von der Waterloostraße kommend sehr nah an den betroffenen Fahrzeugen in Richtung der Siegfriedstraße vorbeigegangen seien.

Die Ermittler bitten Zeugen, die ähnliche oder andere Beobachtungen gemacht haben, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell